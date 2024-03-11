Вчера «Салават Юлаев» уступил в шестом матче серии «Трактору» со счётом 2:4 и завершил своё выступление в плей-офф КХЛ. Уфимский клуб во второй год подряд вылетает в первом раунде плей-офф. В прошлом сезоне «Салават Юлаев» в шести матчах серии первого раунда Кубка Гагарина уступил «Адмиралу».

Теперь уфимский клуб стоит на пороге перемен. «Салават Юлаев» может сменить тренерский штаб или лидеров команды, либо руководящий состав клуба. «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Что делать „Салавату Юлаеву“?»

Прошедший регулярный сезон-2023/2024 «Салават Юлаев» завершил на третьей строчке в таблице Восточной конференции КХЛ. Большую часть вины за вылет из плей-офф взял на себя генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.