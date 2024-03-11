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Покровский: для «Автомобилиста» такой лёгкий проход в первом раунде — своего рода подарок

Покровский: для «Автомобилиста» такой лёгкий проход в первом раунде — своего рода подарок
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Бывший защитник ряда клубов КХЛ, а ныне эксперт Валерий Покровский оценил победу «Автомобилиста» в серии первого раунда плей-офф с «Ак Барсом» в пяти матчах.

«Это больше поражение «Ак Барса», чем победа «Автомобилиста»? Да. Абсолютно верно. Даже близко не предполагал, что они смогут легко пройти первый раунд. Забить в одном матче четыре гола и не пропустить ни одного — с «Ак Барсом» это практически нереально. Для «Автомобилиста» это своего рода подарок. Думаю, почти никто из экспертов и аналитиков не предполагал, что они пройдут казанцев так легко. Такой вылет «Ак Барса» — довольно серьёзная новость для хоккейного мира», — сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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