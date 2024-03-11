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Пашков высказал мнение, что «Салавату Юлаеву» делать с главным тренером Козловым

Пашков высказал мнение, что «Салавату Юлаеву» делать с главным тренером Козловым
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Олимпийский чемпион Александр Пашков считает, что руководству «Салавата Юлаева» не стоит увольнять главного тренера Виктора Козлова, а дать ему ещё один шанс. Уфимский клуб во второй год подряд под руководством специалиста вылетает из плей-офф КХЛ в первом раунде.

«Что делать «Салавату Юлаеву»? Выбор нелёгкий, продолжить работу с этими тренерами или всё кардинально менять. Главный вопрос – как улучшить положение. Эволюцией или революцией?

Думаю, что главный тренер Виктор Козлов способен улучшить положение дел в уфимском клубе, если ему ещё дать время. Положительные моменты были, сезон начинали тяжело, но потом игра стабилизировалась», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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