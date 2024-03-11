Агент Робинсона отреагировал на сильную игру американца из «Трактора» в плей-офф КХЛ

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Трактора» Чарльза Робинсона отметил хорошую игру американца в первом раунде плей-офф с «Салаватом Юлаевым».

«Меня не удивляет, когда правильные североамериканцы выстреливают в плей-офф. Это то, к чему они готовятся и то, что они любят. Я с Бадди разговаривал перед плей-офф, ему очень нравится в Челябинске, он всем проникся, на позитиве, я ждал от него хорошей игры», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В пяти матчах серии первого раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевым» Робинсон забросил три шайбы с показателем полезности «+1» и принял участие в трёх драках, набрав в общей сложности 55 штрафных минут.