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Агент Робинсона подробно рассказал, как американский нападающий оказался в «Тракторе»

Агент Робинсона подробно рассказал, как американский нападающий оказался в «Тракторе»
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Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Трактора» Чарльза Робинсона, рассказал, как удалось привлечь в «Трактор» американского форварда.

«Мы разговаривали с Волковым (генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков. – Прим. «Чемпионата»), он искал центрального нападающего, я предложил ему Робинсона. К моему большому удивлению, Алексей его хорошо знал, много лет его смотрел, поэтому в клубе сразу дали ответ, что этот игрок им подходит. Дальше я переговорил с Бадди, он сразу согласился на переход, всё получилось быстро и оперативно», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В пяти матчах серии первого раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевым» Робинсон забросил три шайбы с показателем полезности «+1».

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