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«Всё застоявшееся было». Олимпийский чемпион назвал главную причину вылета ЦСКА

«Всё застоявшееся было». Олимпийский чемпион назвал главную причину вылета ЦСКА
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал вылет ЦСКА из плей-офф КХЛ после пяти матчей серии первого раунда с ярославским «Локомотивом».

«Вылет ЦСКА? Это удивительно. Я думал, всё-таки они пройдут чуть дальше. Конечно, было понятно, что они в этом году не возьмут кубок. Перестройки не было! Молодёжь-то есть, хорошая достаточно. Но она не сработала. Надо было это делать в начале сезона. Какая-то свежая кровь нужна всегда. Её не хватило. Опыт есть, всё есть, но команда всё равно взрослая. И всё-таки психология новая должна прийти, надо что-то свежее приносить в клуб. А там всё застоявшееся было», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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