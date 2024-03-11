«Всё застоявшееся было». Олимпийский чемпион назвал главную причину вылета ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал вылет ЦСКА из плей-офф КХЛ после пяти матчей серии первого раунда с ярославским «Локомотивом».

«Вылет ЦСКА? Это удивительно. Я думал, всё-таки они пройдут чуть дальше. Конечно, было понятно, что они в этом году не возьмут кубок. Перестройки не было! Молодёжь-то есть, хорошая достаточно. Но она не сработала. Надо было это делать в начале сезона. Какая-то свежая кровь нужна всегда. Её не хватило. Опыт есть, всё есть, но команда всё равно взрослая. И всё-таки психология новая должна прийти, надо что-то свежее приносить в клуб. А там всё застоявшееся было», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.