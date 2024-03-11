Легенда «Спартака» прокомментировал выход клуба во второй раунд плей-офф КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и легендарный нападающий «Спартака» Александр Кожевников прокомментировал выход красно-белых во второй раунд плей-офф КХЛ. «Спартак» в пяти матчах первого раунда обыграл «Северсталь».

«Игра «Спартака» в первом раунде? Неплохо. Не то что неожиданно, но приятно, что он так легко прошёл. Хотя по чемпионату «Северсталь» сопротивлялась очень здорово. И не только со «Спартаком». «Северсталь» — очень хорошая молодая команда, но тоже опыта не хватило. Если не следующий год все останутся, то уже другая команда будет, по-другому будет смотреться. Очень хорошая команда, приятная, играет в атаку», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.