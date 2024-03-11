Баландин: в «Тракторе» полтора года не решались снять Гатиятулина, но незаменимых нет

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал выход челябинцев в четвертьфинал Кубка Гагарина – 2024 после победы над уфимским «Салаватом Юлаевым» в первом раунде соревнований.

«Алексей Заварухин смог справиться с этой задачей, хотя многие не были уверены в нём. Говорили, что у него нет опыта, что плохой тренерский штаб. Но матчи команды показали совсем другое. То, что «Трактор» выиграл и прошёл в следующий круг, – это большой шаг вперёд. Ребята молодцы, они смогли объединиться и сыграли очень здорово, с хорошей самоотдачей. К некоторым хоккеистам есть претензии, но в целом видно, что была сплочённая команда. Полтора года не решались снять Анвара Гатиятулина, утверждали, кто если не он. Но незаменимых людей нет. И на сегодняшний день Заварухин – молодец, ребята в команде – молодцы. Каждый в Челябинске внёс свою лепту, болельщики тоже очень соскучились по плей-офф», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

Напомним, в первом раунде «Трактору» удалось в шести матчах сломить сопротивление «Салавата Юлаева» (4-2). В случае победы московского «Динамо» над минским (3-2) челябинцы сыграют в четвертьфинале именно с подопечными Алексея Кудашова, а если же в следующий раунд пройдут минчане, то с санкт-петербургским СКА.