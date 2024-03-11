Кожевников о новом контракте Ларионова с «Торпедо»: чего туда влезать, свои советы давать?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение нижегородского «Торпедо» продлить в январе этого года контракт с 63-летним российским специалистом Игорем Ларионовым.

«Ларионов продлил контракт аж на три года с «Торпедо»? Это его решение! Ну чего я за него буду думать? Он решил на три года — значит, на три года. Руководство согласно – согласно! Видит результаты и перспективу. Чего туда влезать и свои советы давать? Он взрослый мужик, авторитетный товарищ», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, новый контракт Ларионова с «Торпедо» заключён сроком на три года – до окончания сезона-2026/2027. В нынешнем сезоне нижегородцы завершили регулярный чемпионат на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, а в Кубке Гагарина вылетели в первом раунде от санкт-петербургского СКА (1-4).