Хуснутдинов — о Капризове: хороший парень, водитель и бесплатное такси

21-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Марат Хуснутдинов иронично высказался в адрес своего соотечественника и одноклубника – форварда Кирилла Капризова.

«Капризов? Хороший парень. Хороший водитель. Бесплатное такси», — приводит слова Хуснутдинова журналист The Athletic Майкл Руссо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Как отметил сам журналист, Марат отвечал на их вопросы на английском языке. «Этот парень красавчик», — добавил он.

Напомним, 21-летний Хуснутдинов подписал контракт новичка с «Уайлд» 28 февраля. Он начинал нынешний сезон в составе СКА, где провёл шесть матчей без набранных очков. Затем Хуснутдинов был отправлен в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Всего в КХЛ на счету Хуснутдинова 194 матча, в которых нападающий набрал 86 (24+62) очков. «Миннесота» выбрала Хуснутдинова во втором раунде драфта НХЛ – 2020 под общим 37-м номером.