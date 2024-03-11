Главный тренер «Миннесоты» рассказал, что Хуснутдинов проспал совместный ужин с Капризовым

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс поделился с журналистами забавной историей с первых дней пребывания в клубе 21-летнего российского нападающего Марата Хуснутдинова. Об этом сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо в социальной сети Х (ранее Twitter)…

Со слов Хайнса, два дня назад Хуснутдинов запланировал совместный ужин с соотечественником и партнёром по команде – Кириллом Капризовым. Как уже подтвердил сам Марат, он планировал поспать около часа, а в итоге проспал мероприятие.

При этом сам журналист отмечает, что Хуснутдинов пытается отвечать журналистам на английском языке. Сам хоккеист не исключил, что в ближайшее время может заняться поиском репетитора, чтобы улучшить свои навыки.

Главный тренер «Миннесоты» также сообщил, что не рассчитывает на то, что Хуснутдинов дебютирует в ближайшее время – ему предстоит набрать форму, а также привыкнуть к другому часовому поясу.

Напомним, 21-летний Хуснутдинов подписал контракт новичка с «Уайлд» 28 февраля. Он начинал нынешний сезон в составе СКА, где провёл шесть матчей без набранных очков. Затем Хуснутдинов был отправлен в «Сочи» на правах аренды до конца сезона.