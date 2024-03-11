Артамонов: у СКА в серии с «Торпедо» нашлись резервы. Лайпсик сыграл только в одном матче

18-летний российский нападающий нижегородского «Торпедо» Никита Артамонов кратко подвёл итоги сезона для команды, а также высказался о своей результативности.

«Ожидал ли такой результативности в КХЛ (23 очка. – Прим. «Чемпионата»)? Да нет. Ещё больше мог набрать, ведь сколько упустил моментов. В начале много не забивал. Так что не удивился – я сам в себя верил, и тренеры верили в меня. Поэтому так получилось. Летом хорошо, плотно готовился. Команда хорошо меня приняла, все сразу начали подсказывать.

Итоги сезона? Думаю, мы могли выступить лучше. Особенно во второй половине чемпионата.

В серии со СКА не хватило глубины состава? Наверное, соглашусь, у СКА, несмотря на потери нескольких игроков, нашлись резервы. У них даже Лайпсик сыграл только в одном матче!» — приводит слова Артамонова Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне нижегородцы завершили регулярный чемпионат на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, а в Кубке Гагарина вылетели в первом раунде от санкт-петербургского СКА (1-4).