Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 11 марта, турнирная сетка Кубка Харламова и Петрова

11 марта в рамках четвертьфинала Кубка Петрова – 2024 состоялись две встречи. Матчи были сыграны в Тюмени и Туле.

Открывала программу игрового дня встреча в Тюмени, где местный «Рубин» всухую обыграл красноярский «Сокол» (2:0) и открыл счёт в серии – 1-0. Во втором матче игрового дня АКМ и «СКА-Нева» ушли далеко за пределы основного времени и выявили победителя лишь к середине второго овертайма (4:3 2 ОТ, 1-0).

В 1/8 финала плей-офф МХЛ были сыграны четыре матча. «Мамонты Югры» с минимальным счётом победили на выезде «Кузнецких Медведей» (1:0 ОТ, 2-1), екатеринбургский «Авто» уступил челябинским «Белым Медведям» (1:2 Б, 1-2), «Стальные Лисы» в третьем матче кряду уступили «Омским Ястребам» (2:3 ОТ, 0-3), а «Чайка» вышла вперёд в противостоянии с «Ирбисом» (4:2, 2-1).