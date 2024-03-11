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Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 11 марта, турнирная сетка Кубка Харламова и Петрова

Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 11 марта, турнирная сетка Кубка Харламова и Петрова
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11 марта в рамках четвертьфинала Кубка Петрова – 2024 состоялись две встречи. Матчи были сыграны в Тюмени и Туле.

Расписание матчей Кубка Петрова - 2024.
Сетка плей-офф ВХЛ.

Открывала программу игрового дня встреча в Тюмени, где местный «Рубин» всухую обыграл красноярский «Сокол» (2:0) и открыл счёт в серии – 1-0. Во втором матче игрового дня АКМ и «СКА-Нева» ушли далеко за пределы основного времени и выявили победителя лишь к середине второго овертайма (4:3 2 ОТ, 1-0).

ВХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 марта 2024, понедельник. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
2 : 0
Сокол
Красноярск
1:0 Давыдов (Попугаев, Лукин) – 17:17 (5x4)     2:0 Лютов (Шанаурин, Бобылёв) – 43:59 (5x5)    
ВХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
АКМ
Тульская область
Окончен
4 : 3
ОТ
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 Гурзанов (Танков) – 24:50 (5x5)     0:2 Конозов (Федотов, Танков) – 28:13 (5x4)     1:2 Рассейкин (Виноградов, Баранов) – 37:04 (5x5)     1:3 Танков – 44:26 (5x5)     2:3 Почивалов (Рассейкин, Афанасьев) – 50:09 (5x5)     3:3 Казаков (Шипов, Лазарев) – 53:39 (5x4)     4:3 Тювилин (Рассейкин, Казаков) – 87:17 (5x5)    

В 1/8 финала плей-офф МХЛ были сыграны четыре матча. «Мамонты Югры» с минимальным счётом победили на выезде «Кузнецких Медведей» (1:0 ОТ, 2-1), екатеринбургский «Авто» уступил челябинским «Белым Медведям» (1:2 Б, 1-2), «Стальные Лисы» в третьем матче кряду уступили «Омским Ястребам» (2:3 ОТ, 0-3), а «Чайка» вышла вперёд в противостоянии с «Ирбисом» (4:2, 2-1).

Расписание матчей Кубка Харламова - 2024.
Сетка плей-офф МХЛ.
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
11 марта 2024, понедельник. 15:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Окончен
0 : 1
ОТ
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0:1 Гуревич – 66:53 (4x4)    
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
11 марта 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авто
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Б
Белые Медведи
Челябинск
0:1 Юсупов (Девяткин) – 47:03 (5x4)     1:1 Щукин (Думченко, Тарасов) – 55:50 (5x5)     1:2 Кулишов – 70:00    
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
11 марта 2024, понедельник. 17:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Омские Ястребы
Омск
0:1 Кол (Трикозов, Малов) – 06:21 (5x4)     1:1 Ткач (Осипович, Козлов) – 34:46 (5x5)     2:1 Долгих (Онищенко) – 49:05 (5x5)     2:2 Власенко (Сысоев, Заикин) – 51:25 (5x5)     2:3 Трикозов (Родионов, Ананьин) – 66:14 (5x5)    
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
11 марта 2024, понедельник. 18:30 МСК
Ирбис
Казань
Окончен
2 : 4
Чайка
Нижний Новгород
0:1 Артамонов (Крутов) – 00:36 (5x5)     0:2 Артамонов (Глинский) – 27:09 (5x5)     0:3 Малов (Свищев, Силаев) – 28:44 (5x5)     1:3 Жулин (Замалтдинов, Гарайшин) – 37:41 (5x4)     2:3 Потапов (Антонов) – 51:40 (5x5)     2:4 Наумов (Варлаков) – 59:53 (en)    
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