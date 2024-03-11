Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 11 марта, турнирная сетка Кубка Харламова и Петрова

11 марта в рамках четвертьфинала Кубка Петрова – 2024 состоялись две встречи. Матчи были сыграны в Тюмени и Туле.
Открывала программу игрового дня встреча в Тюмени, где местный «Рубин» всухую обыграл красноярский «Сокол» (2:0) и открыл счёт в серии – 1-0. Во втором матче игрового дня АКМ и «СКА-Нева» ушли далеко за пределы основного времени и выявили победителя лишь к середине второго овертайма (4:3 2 ОТ, 1-0).
В 1/8 финала плей-офф МХЛ были сыграны четыре матча. «Мамонты Югры» с минимальным счётом победили на выезде «Кузнецких Медведей» (1:0 ОТ, 2-1), екатеринбургский «Авто» уступил челябинским «Белым Медведям» (1:2 Б, 1-2), «Стальные Лисы» в третьем матче кряду уступили «Омским Ястребам» (2:3 ОТ, 0-3), а «Чайка» вышла вперёд в противостоянии с «Ирбисом» (4:2, 2-1).
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