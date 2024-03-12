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Алексей Торопченко забил «Бостону», совершив подправление шайбы в своей зоне

Алексей Торопченко забил «Бостону», совершив подправление шайбы в своей зоне
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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко совершил подправление шайбы в своей зоне и забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Капанен (Крюг, Саад) – 10:13     0:2 Томас (Бучневич, Фолк) – 17:59 (pp)     0:3 Хейз (Капанен, Кессел) – 24:31     0:4 Саад (Хейз, Капанен) – 35:25     1:4 Пастрняк (Шаттенкирк, Заха) – 41:48     1:5 Торопченко (Парэйко, Ледди) – 51:27    

Напомним, встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

В нынешнем сезоне НХЛ Торопченко принял участие в 65 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 12 голов и 4 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-6».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего за карьеру в лиге на счету россиянина 24 гола и 13 результативных передач в 162 матчах.

В следующем матче «Сент-Луис Блюз» встретится с «Лос-Анджелес Кингз».

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