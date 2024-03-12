Алексей Торопченко забил «Бостону», совершив подправление шайбы в своей зоне

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко совершил подправление шайбы в своей зоне и забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз».
Напомним, встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.
В нынешнем сезоне НХЛ Торопченко принял участие в 65 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 12 голов и 4 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-6».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Всего за карьеру в лиге на счету россиянина 24 гола и 13 результативных передач в 162 матчах.
В следующем матче «Сент-Луис Блюз» встретится с «Лос-Анджелес Кингз».
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