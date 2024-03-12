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Хеллебайк — третий американский вратарь в истории НХЛ с пятью сезонами с 30+ победами

Хеллебайк — третий американский вратарь в истории НХЛ с пятью сезонами с 30+ победами
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В Виннипеге (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» (3:0).

Голкипер хозяев Коннор Хеллебайк отразил в этой встрече все 23 броска по своим воротам и одержал свою 30-ю победу в сезоне.

Таким образом, этот сезон стал уже пятым в карьере 30-летнего Хеллебайка, в котором ему покорилась отметка в 30 побед. Он стал третьим в истории НХЛ американским голкипером, одержавшим минимум 30 побед в пяти разных сезонах. Больше только у Райана Миллера (7 сезонов) и Джонатана Куика (6 сезонов).

Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Хеллебайка 47 матчей, в которых он отражал 92,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,30 и четырёх шат-аутах.

«Виннипег» набрал 87 очков и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. В следующем матче «Джетс» 14 марта примут дома «Нэшвилл Предаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Пионк (Эпплтон, Лаури) – 10:05     2:0 Иафалло (Моррисси, Демело) – 28:16     3:0 Коннор (Шайфли, Элерс) – 50:00    
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