Хеллебайк — третий американский вратарь в истории НХЛ с пятью сезонами с 30+ победами

В Виннипеге (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» (3:0).

Голкипер хозяев Коннор Хеллебайк отразил в этой встрече все 23 броска по своим воротам и одержал свою 30-ю победу в сезоне.

Таким образом, этот сезон стал уже пятым в карьере 30-летнего Хеллебайка, в котором ему покорилась отметка в 30 побед. Он стал третьим в истории НХЛ американским голкипером, одержавшим минимум 30 побед в пяти разных сезонах. Больше только у Райана Миллера (7 сезонов) и Джонатана Куика (6 сезонов).

Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Хеллебайка 47 матчей, в которых он отражал 92,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,30 и четырёх шат-аутах.

«Виннипег» набрал 87 очков и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. В следующем матче «Джетс» 14 марта примут дома «Нэшвилл Предаторз».