«Они владели шайбой 75% матча». Карбери — о поражении от «Виннипега»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Виннипег Джетс» (0:3), отметив голкипера соперника Коннора Хеллебайка.

«Они владели шайбой 75% матча. Это затрудняет любые усилия в нападении, а когда мы получали шайбу, мы плохо входили в зону, не создавали никакого трафика перед Хеллебайком, так что он прекрасно видел всё, что мы делали возле его ворот. Для всех очевидно, что, если он видит бросок, он его остановит, поэтому так нельзя играть против такой команды», — приводит слова Карбери журналист Дэррин Бауминг в социальных сетях.

«Кэпиталз» остались с 69 очками и занимают пятое место в Столичном дивизионе, сохраняя шансы на попадание в плей-офф. В ближайшей игре «Вашингтон» 14 марта сыграет в гостях с «Эдмонтон Ойлерз».