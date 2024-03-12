Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Они владели шайбой 75% матча». Карбери — о поражении от «Виннипега»

«Они владели шайбой 75% матча». Карбери — о поражении от «Виннипега»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Виннипег Джетс» (0:3), отметив голкипера соперника Коннора Хеллебайка.

«Они владели шайбой 75% матча. Это затрудняет любые усилия в нападении, а когда мы получали шайбу, мы плохо входили в зону, не создавали никакого трафика перед Хеллебайком, так что он прекрасно видел всё, что мы делали возле его ворот. Для всех очевидно, что, если он видит бросок, он его остановит, поэтому так нельзя играть против такой команды», — приводит слова Карбери журналист Дэррин Бауминг в социальных сетях.

«Кэпиталз» остались с 69 очками и занимают пятое место в Столичном дивизионе, сохраняя шансы на попадание в плей-офф. В ближайшей игре «Вашингтон» 14 марта сыграет в гостях с «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Пионк (Эпплтон, Лаури) – 10:05     2:0 Иафалло (Моррисси, Демело) – 28:16     3:0 Коннор (Шайфли, Элерс) – 50:00    
Материалы по теме
Овечкин не смог продлить свою пятиматчевую очковую серию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android