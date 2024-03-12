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ESPN оценил работу «Вашингтона» во время крайнего срока обменов в НХЛ

ESPN оценил работу «Вашингтона» во время крайнего срока обменов в НХЛ
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Журналисты североамериканского сайта ESPN оценили работу «Вашингтон Кэпиталз» во время крайнего срока обменов в НХЛ.

«Что такое «Кэпиталз»? Являются ли они командой, которая всё ещё стремится к плей-офф? Сосредоточены ли они на построении будущего? После крайнего срока обменов всё неясно.

«Вашингтон» борется за уайлд-кард плей-офф, но генеральный менеджер Брайан Маклеллан обменял Кузнецова, Манту и Эдмундсона, ослабив команду в целом. С другой стороны, Маклеллан не отдал таких желанных игроков, как Ник Дауд и Макс Пасиоретти. Очевидно, целью было сохранить «Вашингтон» практически нетронутым.

Конечно, у «Кэпиталз» ошеломляющее количество пиков на драфте (26 выборов на следующие три сезона). Маклеллан также подписал с Расмусом Сандином долгосрочное соглашение, обеспечив ключевую часть будущего «Вашингтона» на синей линии. Просто кажется, что это дело не закончено, как будто «Кэпиталз» находятся в подвешенном состоянии», — сказано в статье.

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