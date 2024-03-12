«Кузнецов изгнал демонов округа Колумбия». Журналистка — об игре Евгения за «Вашингтон»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер высказалась о переходе форварда Евгения Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину Харрикейнз».

«Кузнецову нужен свежий старт. Под руководством Питера Лавиолетта и Спенсера Карбери Евгению пришлось немало пострадать, хотя он и показал проблески своего прежнего «я». У него также были некоторые проблемы за пределами льда.

Это не умаляет ярких моментов и впечатляющей игры, которую он продемонстрировал за время своего 11-летнего пребывания в округе. За его плечами было несколько сезонов с 80+ очками, он изгнал демонов округа Колумбия, забив победный гол в овертайме в шестом матче второго раунда и выбив «Питтсбург», и возглавил команду по результативности на пути к первому в истории франшизы Кубку Стэнли», — написала Сильбер в статье.