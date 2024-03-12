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«Великий игрок!» Олимпийский чемпион оценил обмен Кузнецова из «Вашингтона»

«Великий игрок!» Олимпийский чемпион оценил обмен Кузнецова из «Вашингтона»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, что обмен Евгения Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину Харрикейнз» положительным образом повлияет на хоккеиста.

«Обмен Кузнецова из «Вашингтона? Для Женьки это нормально. Великий игрок! Он должен встряхнуть себя. Сейчас этот обмен, я думаю, повлияет на него. Всё умеет на площадке. Талант! Ему нужна встряска», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «ураганов» форвард сыграл два матча, в которых очков не набрал.

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