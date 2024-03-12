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«Один человек в хоккее не воин». Олимпийский чемпион назвал причину спада Овечкина

«Один человек в хоккее не воин». Олимпийский чемпион назвал причину спада Овечкина
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о причине спада капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«У Овечкина же спад-то был. Один человек в хоккее не воин. Он может приносить результат, он может делать игру, но какие-то помощники же должны быть. А у него двое пропали — Женька и Бекстрём, один из сильнейших центральных в НХЛ. Вот у «Вашингтона» и был застой. Потом Овечкин немного встрепенулся и начал забивать, отдавать», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 60 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 30 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «-22».

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