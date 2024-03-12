Кожевников: что ждёт Овечкина после обмена Кузнецова? Его ждёт большая слава!

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос, как повлияет переход Евгения Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину Харрикейнз» на капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Что ждёт Овечкина после обмена Кузнецова? Его ждёт большая слава! Что я могу ещё сказать? Его ждёт большая слава. Вы понимаете, о чём я говорю (улыбается). У него на это есть два сезона. И я думаю, что он это сделает.

Кузнецов сказал, что тоже не сомневается, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки? Вот видите! Даже Женя Кузнецов не сомневается (смеётся)! А мне-то чего сомневаться?» — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «ураганов» форвард сыграл два матча, в которых очков не набрал.