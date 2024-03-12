НХЛ назначила слушания по эпизоду с участием форварда «Рейнджерс» Ремпе и ударом в голову

НХЛ назначила слушания по эпизоду с участием форварда «Рейнджерс» Мэтта Ремпе и ударом в голову в матче с «Нью-Джерси» (3:1), чтобы определить размер дисквалификации.

Ремпе ударил локтем в голову защитника «дьяволов» Йонаса Зигенталера в сегодняшнем матче между командами, который закончился со счётом 3:1 в пользу «синерубашечников». Защитник «Нью-Джерси» покинул площадку и больше участия в матче не принимал, а Ремпе получил большой и дисциплинарный штрафы до конца игры.

После матча главный тренер «Дэвилз» Трэвис Грин заявил, что Ремпе намеренно пытался нанести травму Зигенталеру. Молодой тафгай «Рейнджерс» во втором матче с «Дэвилз» подряд травмирует игроков соперника.

Последняя личная встреча текущего сезона между командами пройдёт в ночь на 4 апреля.