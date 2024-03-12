Быков — об обмене Кузнецова в «Каролину»: это придаст ему стимул продлить жизнь в спорте

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков выразил надежду, что нападающий Евгений Кузнецов сможет перезагрузить свою карьеру и проявить себя в «Каролине». Россиянин был обменян перед дедлайном из «Вашингтона», где провёл всю свою карьеру в НХЛ.

«Евгений очень талантливый хоккеист и доказал это своей игрой и достижениями. Будем надеяться, что он быстро сможет адаптироваться в новом коллективе и сможет помогать игрокам команды добиваться успеха.

Он не сказал ещё своё последнее слово в НХЛ? Конечно, нет. Он очень опытный игрок, и если здоровье позволяет, то может ещё радовать своей игрой болельщиков и любителей интеллектуального хоккея. Евгений входит в генофонд российского хоккея, и такой вызов только придаст стимул продлить жизнь в спорте и самому себе доказать свою дееспособность», — цитирует Быкова «РБ Спорт».

Кузнецов уже провёл два матча за «Каролину» и пока не отметился результативными действиями. В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11».