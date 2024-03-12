Величкин — о возможном увольнении Фёдорова: коренная перестройка ЦСКА не нужна

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин высказал мнение о вероятных изменениях в структуре ЦСКА в предстоящем межсезонье.

«На мой взгляд, в ЦСКА перестройка не нужна. Надо оставлять костяк, сделать выводы, посмотреть, в чём были проблемы, и совершить точечные изменения. Что касается тренерского штаба — куда лучше? Нельзя искать добра от добра. Вы думаете, Иванова поменять на Петрова и всё пойдёт? Нет! Надо посмотреть, чего не хватало коллективу в прошедшем сезоне, кто виноват. Коренная перестройка армейцам не нужна», — приводит слова Величкина Legalbet.

ЦСКА завершил сезон-2024 после вылета из Кубка Гагарина в первом раунде плей-офф. Команда проиграла ярославскому «Локомотиву» 1-4 в серии. Впервые за пять лет финал пройдёт без участия армейского клуба.