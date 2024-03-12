Главный тренер московского «Динамо» — о матче в Минске: ради этого мы живём

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал перенос серии с минским «Динамо» на один день вперёд и восхитился атмосферой на домашнем стадионе минчан.

«Повлиял ли сдвиг серии на один день? Повлиял в лучшую сторону, потому что Седрик Пакетт пропустил всего две игры, а мог пропустить больше. Но сейчас мы уже 16-го будем играть, и это уже другое. Но знаете – мы восприняли всё как должное, потому что посмотрите, какой сегодня праздник был в Минске.

Может быть, это даже и хорошо, что мы здесь сыграли три игры. Потому что ради этого мы живём. Я сегодня выходил на арену… Ну это же прекрасно! Так и должно быть везде. И надеюсь, что так везде и будет. Здорово, что так есть, поэтому сдвиг повлиял на всё положительно. Мы сыграли два матча в Москве, два на выезде, и не было переносов домашних матчей. А по физике мы уже привыкли», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.