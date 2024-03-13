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Квартальнов: у московского «Динамо» здоровья больше, чем у нас

Квартальнов: у московского «Динамо» здоровья больше, чем у нас
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов заявил о том, что хоккеисты московского «Динамо» превосходили минчан в физической мощи.

«Бросилось в глаза, как в одном из моментов в третьем периоде ни один из пятерых игроков минского «Динамо» не мог навязать прессинг сопернику и в целом по серии большинство третьих периодов были проиграны? Ну, смотрите. Первое: скажу такую вещь, что тот момент, о котором вы сказали, он был всего один раз. Если бы это была системная вещь – это одно, но такое произошло всего однажды, а потом мы перестроились, и этого больше не происходило.

А в целом – здоровья у «Динамо» побольше, чем у нас. Вы понимаете, о чём я вам говорю? Здоровья! Команда у них чуть-чуть поздоровше. Вот такие вещи. Вот это и сыграло свою роль, плюс та нагрузка, которая легла на наших главных защитников. Тут надо было больше играть нападающими, а у нас там почти не было ротации», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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