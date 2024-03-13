Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Передача Малкина не помогла «Питтсбургу» избежать поражения в матче с «Оттавой»

Передача Малкина не помогла «Питтсбургу» избежать поражения в матче с «Оттавой»
Аудио-версия:
Комментарии

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 1
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Сандерсон (Жозеф, Жиру) – 51:06     1:1 Бантинг (Карлссон, Малкин) – 59:37     2:1 Батерсон (Штюцле, Сандерсон) – 63:13    

В составе победителей голами отметились Джейк Сандерсон и Дрейк Батерсон. За «Питтсбург» отличился Майкл Бантинг. Российский нападающий гостей Евгений Малкин записал на свой счёт результативную передачу.

«Оттава» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 56 очков в 63 матчах. «Питтсбург» занимает 13-е место на Востоке, набрав 65 очков в 64 встречах.

В следующем матче «Оттава» сыграет с «Коламбусом», а «Питтсбург» встретится с «Сан-Хосе».

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android