Передача Малкина не помогла «Питтсбургу» избежать поражения в матче с «Оттавой»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 1
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Сандерсон (Жозеф, Жиру) – 51:06 1:1 Бантинг (Карлссон, Малкин) – 59:37 2:1 Батерсон (Штюцле, Сандерсон) – 63:13
В составе победителей голами отметились Джейк Сандерсон и Дрейк Батерсон. За «Питтсбург» отличился Майкл Бантинг. Российский нападающий гостей Евгений Малкин записал на свой счёт результативную передачу.
«Оттава» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 56 очков в 63 матчах. «Питтсбург» занимает 13-е место на Востоке, набрав 65 очков в 64 встречах.
В следующем матче «Оттава» сыграет с «Коламбусом», а «Питтсбург» встретится с «Сан-Хосе».
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