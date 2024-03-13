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Передача Малкина не помогла «Питтсбургу» избежать поражения в матче с «Оттавой»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились Джейк Сандерсон и Дрейк Батерсон. За «Питтсбург» отличился Майкл Бантинг. Российский нападающий гостей Евгений Малкин записал на свой счёт результативную передачу.

«Оттава» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 56 очков в 63 матчах. «Питтсбург» занимает 13-е место на Востоке, набрав 65 очков в 64 встречах.

В следующем матче «Оттава» сыграет с «Коламбусом», а «Питтсбург» встретится с «Сан-Хосе».