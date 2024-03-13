«Чикаго» забросил семь шайб «Анахайму», Коннор Бедард набрал пять очков

В ночь с 12 на 13 марта мск на арене чикагского «Юнайтед-центра» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Чикаго Блэкхоукс» переиграли «Анахайм Дакс» со счётом 7:2.

Самым результативным игроком матча стал центральный нападающий «Чикаго» Коннор Бедард, набравший пять очков за счёт одной заброшенной шайбы и четырёх результативных передач. По четыре очка набрали партнёры Бедарда по звену швейцарец Филипп Курашёв (два гола и два ассиста) и Ник Фолиньо, на счету которого ассистентский покер.

«Блэкхоукс» одержали вторую победу подряд в регулярном чемпионате. «Анахайм» потерпел третье поражение кряду.

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