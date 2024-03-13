«Чикаго» забросил семь шайб «Анахайму», Коннор Бедард набрал пять очков
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В ночь с 12 на 13 марта мск на арене чикагского «Юнайтед-центра» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Чикаго Блэкхоукс» переиграли «Анахайм Дакс» со счётом 7:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2024, среда. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
7 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Лисон (Фаулер) – 10:39 (sh) 1:1 Донато (Рэддиш, Атанасиу) – 11:27 (pp) 1:2 Лисон (Вааканайнен) – 21:51 2:2 Курашев (Бедард, Фолиньо) – 23:25 3:2 Джонс (Фолиньо, Бедард) – 31:49 (pp) 4:2 Бедард (Курашев, Фолиньо) – 39:31 5:2 Энтвистл (Атанасиу) – 42:43 6:2 Курашев – 43:10 7:2 Джонсон (Бедард, Курашев) – 50:06 (pp)
Самым результативным игроком матча стал центральный нападающий «Чикаго» Коннор Бедард, набравший пять очков за счёт одной заброшенной шайбы и четырёх результативных передач. По четыре очка набрали партнёры Бедарда по звену швейцарец Филипп Курашёв (два гола и два ассиста) и Ник Фолиньо, на счету которого ассистентский покер.
«Блэкхоукс» одержали вторую победу подряд в регулярном чемпионате. «Анахайм» потерпел третье поражение кряду.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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