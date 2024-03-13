В матче «Чикаго» — «Анахайм» произошла массовая драка с участием вратарей

В ночь с 12 на 13 марта мск на льду «Юнайтед-центра» в американском Чикаго состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Чикаго Блэкхоукс» переиграли «Анахайм Дакс» со счётом 7:2.

На 50-й минуте матча произошла массовая драка игроков обеих команд, в которой в том числе приняли участие голкиперы — защищавший ворота «Блэкхоукс» Петр Мразек и Джон Гибсон из «Анахайма». По итогам стычки оба вратаря получили по двухминутному штрафу за то, что покинули ворота, и по десять штрафных минут за неспортивное поведение.

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13 баллов результативности на троих набрали в этой встрече нападающие первого звена «Чикаго» — Коннор Бедард (1 гол + 4 ассиста), Филипп Курашев (2 гола + 2 ассиста) и Ник Фолиньо (4 ассиста).