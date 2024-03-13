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В матче «Чикаго» — «Анахайм» произошла массовая драка с участием вратарей

В матче «Чикаго» — «Анахайм» произошла массовая драка с участием вратарей
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В ночь с 12 на 13 марта мск на льду «Юнайтед-центра» в американском Чикаго состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Чикаго Блэкхоукс» переиграли «Анахайм Дакс» со счётом 7:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2024, среда. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
7 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Лисон (Фаулер) – 10:39 (sh)     1:1 Донато (Рэддиш, Атанасиу) – 11:27 (pp)     1:2 Лисон (Вааканайнен) – 21:51     2:2 Курашев (Бедард, Фолиньо) – 23:25     3:2 Джонс (Фолиньо, Бедард) – 31:49 (pp)     4:2 Бедард (Курашев, Фолиньо) – 39:31     5:2 Энтвистл (Атанасиу) – 42:43     6:2 Курашев – 43:10 (pp)     7:2 Джонсон (Бедард, Курашев) – 50:06 (pp)    

На 50-й минуте матча произошла массовая драка игроков обеих команд, в которой в том числе приняли участие голкиперы — защищавший ворота «Блэкхоукс» Петр Мразек и Джон Гибсон из «Анахайма». По итогам стычки оба вратаря получили по двухминутному штрафу за то, что покинули ворота, и по десять штрафных минут за неспортивное поведение.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эпизода:

ВИДЕО

13 баллов результативности на троих набрали в этой встрече нападающие первого звена «Чикаго» — Коннор Бедард (1 гол + 4 ассиста), Филипп Курашев (2 гола + 2 ассиста) и Ник Фолиньо (4 ассиста).

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