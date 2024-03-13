Гол Дорофеева и передача Барбашёва помогли «Вегасу» победить «Сиэтл» в овертайме

В ночь с 12 на 13 марта мск на льду «Климат Пледж-Арены» в американском Сиэтле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в овертайме со счётом 5:4 одержали гости.

На пятой минуте второго периода Андре Бураковски с передач Джареда Макканна и Тая Картье открыл счёт во встрече. Спустя две минуты Джонатан Маршессо с передач Ивана Барбашёва и Джека Айкела восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Павел Дорофеев с передачи Вильяма Карлссона вывел гостей вперёд.

В начале третьего игрового отрезка Мэтти Бенирс с передач Уильяма Боргена и Томаша Татара сделал счёт 2:2. На шестой минуте периода Пьер-Эдуар Белльмар с передач Кайлера Ямамото и Брэндона Танева во второй раз во встрече вывел хозяев вперёд. На 12-й минуте периода Оливер Бьёркстранд с передач Ээли Толванена и Янни Гурда забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. Через минуту Вильям Карлссон с передач Брейдена Макнэбба и Ши Теодора сократил отставание «Вегаса» до минимума, а за 17 секунд до окончания основного времени Джонатан Маршессо с передач Чандлера Стивенсона и Джека Айкела перевёл игру в овертайм. В дополнительное время победу гостям принёс бросок Джека Айкела.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.