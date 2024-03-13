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Форвард «Чикаго» Бедард повторил достижение Ковальчука по очкам в одном матче НХЛ в 18 лет

В ночь с 12 на 13 марта мск на арене чикагского «Юнайтед-центра» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Чикаго Блэкхоукс» переиграли «Анахайм Дакс» со счётом 7:2.

Самым результативным игроком матча стал центральный нападающий «Чикаго» Коннор Бедард, набравший пять очков за счёт одной заброшенной шайбы и четырёх результативных передач.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бедард стал пятым игроком в НХЛ в возрасте 18 лет, кто набрал пять очков в одном матче. Ранее таким достижением отметились Райан Ньюджент-Хопкинс (0+5), Илья Ковальчук (1+4), Дейл Хаверчук (3+2) и Джек Хэмилтон (4+1).

«Блэкхоукс» одержали вторую победу подряд в регулярном чемпионате и занимают 15-е место в турнирной таблице Западной конференции.