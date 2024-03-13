Нападающий «Спартака»: это совпадение, что мы выигрываем без Ковальчука

Форвард «Спартака» Иван Морозов прокомментировал тот факт, что команда выиграла все матчи плей-офф первого раунда с «Северсталью» (4-1) без Ильи Ковальчука.

«Это бред какой-то. Журналисты так любят об этом говорить. Случайность это. Так случилось, что мы проиграли тот второй матч серии. Хотя вообще доминировали. Просто не забили, а соперник дважды забросил. И мы не смогли отыграться. Это всё к тому, что я сказал о реализации. Куча моментов, чтобы если не победить, то хотя бы перевести матч в овертайм. Но проиграли из-за слабой реализации, а не из-за того, что в составе был Ковальчук», — приводят слова Морозова «Известия».

Отметим, что во втором матче серии с «Северсталью» (1:2) Ковальчук провёл на льду 15 минут 33 секунды и не отметился результативными действиями, нанеся лишь один бросок по воротам при показателе полезности «0». В регулярном сезоне Ковальчук принял участие в 20 матчах, в которых записал на свой счёт четыре заброшенные шайбы и аналогичное количество результативных передач при коэффициенте полезности «-7».