Российский хоккеист попал в список главных разочарований сезона НХЛ по версии The Athletic

Журналист Харман Даял в статье на сайте The Athletic составил список главных разочарований сезона НХЛ.

В этот список попал российский нападающий Андрей Кузьменко. Напомним, форвард по ходу сезона перешёл из «Ванкувер Кэнакс» в «Калгари Флэймз».

«Всего за полсезона Кузьменко прошёл путь от идеального напарника для Элиаса Петтерссона до игрока с плохим контрактом, от которого «Кэнакс» пришлось отказаться. В «Калгари» он показал себя немного лучше, так что, возможно, новый старт придаст ему больше уверенности», — сказано в статье.

Кроме Кузьменко, в список попали: Пьер-Люк Дюбуа («Лос-Анджелес Кингз»), Йоонас Корписало («Оттава Сенаторз»), Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»), Йонас Зигенталер/Джон Марино («Нью-Джерси Дэвилз»), Коннор Браун («Эдмонтон Ойлерз»), Дэймон Сиверсон («Коламбус Блю Джекетс»), Джош Андерсон («Монреаль Канадиенс»), Филип Густавссон («Миннесота Уайлд»), Райан Грейвз («Питтсбург Пингвинз»).