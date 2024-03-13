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Н. Заварухин ответил на вопрос, сыграют ли Да Коста и Голышев в первой игре со СКА

Н. Заварухин ответил на вопрос, сыграют ли Да Коста и Голышев в первой игре со СКА
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин ответил на вопрос об участии нападающих Стефана Да Косты и Анатолия Голышева в первой игре со СКА.

«Ждать ли Да Косту и Голышева в первом матче серии? Пока это сложный вопрос», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, нападающие пропустили заключительный, пятый матч в серии первого раунда Кубка Гагарина — 2024 с «Ак Барсом» (2:1). Отметим, что Голышев в третьем матче серии оформил хет-трик.

В прошедшей регулярке Да Коста сыграл 60 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 54 очка. Голышев в регулярном сезоне провёл 62 встречи, где записал на своей счёт 33 (10+23) очка. В плей-офф Анатолий отметился четырьмя заброшенными шайбами.

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