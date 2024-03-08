Заварухин об отсутствии Да Косты и Голышева: все здоровые ребята вышли на лёд

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после победы над «Ак Барсом» в серии (4-1) рассказал о причинах отсутствия форвардов Стефана Да Косты и Анатолия Голышева.

«Отсутствовали Да Коста и Голышев? Все здоровые, все живые ребята вышли сегодня на лёд и здорово отыграли, те, у которых была первая игра в плей-офф, здорово старались.

Аликин выиграл вратарскую дуэль у Билялова? Он здорово сыграл и вся команда здорово сыграла в зоне обороны, кроме одной игры, где соперник забивал голы с пятака. Аликин дебютант, но очень здорово сыграл, психологически устойчиво провёл эти матчи.

Как настроили команду после четвёртого матча? В 2020-м примерно также получилось, когда в «Сибири» проиграл четвёртый матч, когда вёл 3-0 в серии с «Автомобилистом». Указали ребятам на определённые нюансы, здесь многое зависело от игры под воротами», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.