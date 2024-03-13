Гендиректор «Трактора»: Робинсон в эпизоде с Паниным действовал абсолютно правильно

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал спорный эпизод во втором матче серии с «Салаватом Юлаевым», в котором американский форвард челябинцев Чарльз Робинсон отправил в нокдаун с одного удара капитана уфимцев Григория Панина.

«Робинсон оказал на соперника и психологическое давление? Думаю, что силовое воздействие положительно повлияло на эмоциональный фон нашей команды и отрицательно на соперника. Но такую задачу мы себе не ставили, задача была победить.

Эпизод Робинсона с Григорием Паниным? Я считаю, что Бадди действовал абсолютно правильно, полностью поддерживаю все его решения. Надеюсь, Бадди и дальше будет демонстрировать свой характер и приносить столько же пользы», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

За инцидент Робинсон получил малый штраф за грубость, а также большой и дисциплинарный штраф до конца игры за драку. Григорий Панин же отправился в раздевалку для получения медицинской помощи от сотрудников команды.