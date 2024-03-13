В Федерации хоккея Беларуси подвели итоги выступления минского «Динамо» в плей-офф КХЛ

Председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович подвёл итоги выступления минского «Динамо» в плей-офф КХЛ. Напомним, клуб из столицы Беларуси уступил московским одноклубникам со счётом 2-4 в серии.

«Серия плей-офф минского «Динамо» с москвичами получилась яркой. Мы ещё раз убедились в том, что наша команда готова играть на равных с лучшими клубами лиги. Каждый матч был напряжённым с первой и до последней минуты, и перед стартовым вбрасыванием никто не мог на 100 процентов предсказать, какой коллектив выиграет поединок. Несмотря на то что московское «Динамо» — лучшая команда регулярного чемпионата, обладающая топовым подбором игроков на всех позициях, белорусы подарили всем любителям хоккея равную серию, за которую мы можем сказать спасибо нашей команде», — сказал Богданович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.