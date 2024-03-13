«Каждый верил, что можем спокойно пройти Москву». Что думает Минск о драме в плей-офф КХЛ

12 марта 2024 года в Минске определился последний участник второго раунда плей-офф КХЛ. Свежеиспечённый обладатель Кубка Континента московское «Динамо» в шестом матче серии на выезде одержало сложнейшую волевую победу над минскими одноклубниками (3:1, 4-2), благодаря чему впервые с 2022 года смогло пробиться в четвертьфинал плей-офф КХЛ.

Серия первой и восьмой команд Западной конференции стала настоящим украшением стартового раунда плей-офф. Подопечные Дмитрия Квартальнова дали сумасшедший бой московскому клубу, заставив команду Алексея Кудашова приложить максимальные усилия, чтобы избежать второго подряд вылета в первом раунде.

Бело-голубые с блеском справились с этой задачей, сумев отыграться в шестом матче серии благодаря голу Максима Джиошвили. Затем, в начале третьего периода, Артём Ильенко вывел московских хоккеистов вперёд, а год Джордана Уила в пустые ворота подытожил окончательный исход серии. Её итоги для минского «Динамо» в эксклюзивной беседе с обозревателем «Чемпионата» подвели хоккеисты белорусского клуба – нападающие Даниил Сотишвили и Никита Пышкайло.

«В Минске лучшие болельщики в КХЛ, да и вообще везде»

— Даниил, всё было так близко в каждом из шести матчей серии. Какие эмоции сейчас преобладают после настолько обидного завершения сезона?

— Если честно, то разные эмоции. Пока что сложно подвести однозначный итог, надо чуть-чуть отойти от завершения серии.

— Перед началом серии действительно верили, что сможете так закуситься с лучшей командой КХЛ по итогам регулярного чемпионата?

— Каждый верил, что могли спокойно их проходить. Чуть-чуть нам не повезло в этой серии.

— В последнем матче смогли открыть счёт и в целом контролировали игру до гола Максима Джиошвили. Чего не хватило для победы?

— Сложно сказать. Действительно мы пропустили очень обидный гол, где-то не реализовали свои моменты. И вот результат.

— Многие в Минске вспоминают о том, что в прошлом году в очень похожем стиле была проиграна серия со СКА.

— Тут мне сложно рассуждать, потому что я тогда не играл за минское «Динамо».

— Это понятно. Но за командой вы же наверняка следили, поэтому можно оценить, смогли ли добиться прогресса в сравнении с прошлым сезоном?

— Думаю, что мы начали лучше играть и стали намного увереннее в себе. Многие действительно верили, что можем пройти московское «Динамо».

— И болельщики вам помогали изо всех сил. В России редко можно встретить вот такую атмосферу на хоккее.

— Полностью с вами согласен. Уверен, что у нас самые лучшие болельщики в КХЛ, да и вообще везде. Нигде нет такой поддержки, кроме как у нас. Даже когда сегодня мы уступили, они оставались на трибунах до последнего момента. Они в нас верили, и это самое главное. Хотелось бы поблагодарить их за это. Надеюсь, что в следующем сезоне у нас будет такая же поддержка. Огромное им спасибо.

«Показали, что можем играть с лучшей командой регулярки. Всё было в наших руках»

— Никита, это была прекрасная серия, за которой с огромным интересом следили сразу две страны – Россия и Беларусь. И вы были в шаге от возвращения серии в Москву. Почему не получилось?

— Наверное, нам не хватило фарта, потому что вторая игра в Москве, четвёртая игра в Минске и вот сегодня – каждый раз мы были рядом. Понятно, что и свои победы мы одержали в одну-две шайбы, но в целом я думаю, что мы показали хороший хоккей и показали, что можем играть с лучшей командой регулярки этого года.

— Вадим Мороз после победы в Минске утверждал, что психологическое преимущество в серии перешло на сторону вашей команды. Вы сегодня почувствовали, что выходили на игру с этим самым преимуществом?

— Конечно, мы верили в свои силы. И не только после победы в московском матче, но и раньше мы видели, что можем играть с московским «Динамо» и обыгрывать его. После победы чувствовали, что есть это самое преимущество и что всё находится в наших руках. Знали, что можем это сделать. Жалко, что не получилось.

— Джиошвили сравнял счёт, так удачно для москвичей подставив ногу под прострел от Кирилла Готовца. Этот гол подкосил команду?

— Я бы не сказал, что этот гол подкосил команду. Это плей-офф, идёт игра кость в кость. Мы забили один гол, и было понятно, что они хотят отыграться. Как говорится, в плей-офф забиваются вот такие грязные голы, и это не должно подкашивать команду. Да этого и не произошло.

— Если говорить в целом о всей серии, то в меньшинстве не получилось сдержать Седрика Пакетта, который забил важные голы для московского «Динамо». Что скажете о его игре и вообще о большинстве соперника?

— Лично я не борюсь на пятаке, поэтому не могу ничего сказать о борьбе против Седрика. Что касается большинства, то у нас есть проблема с удалениями. Вроде всё время говорим на эту тему, тем не менее получаем ненужные удаления. На старте серии они нас за это наказывали. В ходе серии мы смогли подрегулировать этот вопрос и лучше справлялись с меньшинством.

— Это был удачный сезон для минского «Динамо»? Вроде старались-бились-боролись, но на выходе – восьмое место в регулярке и снова 2-4 в первом раунде плей-офф.

— Даже не знаю. Наверное, психологически каждый может занести сезон в актив, но по результату вы правы – это опять восьмое место и опять первый раунд. Только две победы. Каждый год один и тот же результат. А нам хотелось большего. Задача была пройти во второй раунд. Но не вышло. Хотя мы и приложили все силы.

— А для вас лично?

— Скажу так, что добавил в сравнении с прошлым сезоном. А доволен или недоволен – подумаю об этом попозже. Надо всё проанализировать.