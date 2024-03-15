Якубов: говорили, что всех лучших у «Лады» СКА заберёт. Но СКА своё слово сдержал

Генеральный менеджер «Лады» Рафик Якубов заявил, что СКА выполнил договорённости с тольяттинским клубом, не забирать лидеров по ходу сезона.

«Были предложения по нашим игрокам по ходу сезона. По тому же Джозефсу, например. Мы знали, куда идём — у нас была задача попасть в плей-офф, наши лидеры были нужны нам самим. Было много разговоров, что всех лучших тут же СКА заберёт. Но я же говорил, что мы не фарм-клуб. У нас хорошие отношения. Но это не так, что у нас можно в любой момент игрока забрать. СКА своё слово сдержал, такого не было. К нашим игрокам был интерес со стороны других команд, но мы хотели дальше идти с теми, с кем начинали сезон», — сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Рафиком Якубовым читайте на «Чемпионате» сегодня, 15 марта, в 9:00 мск.