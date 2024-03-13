Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтяник» уверенно обыграл «Зауралье» во втором матче и сравнял счёт в серии

«Нефтяник» уверенно обыграл «Зауралье» во втором матче и сравнял счёт в серии
Комментарии

В Кургане на стадионе имени Николая Парышева прошёл второй матч серии 1/4 финала плей-офф ВХЛ между «Зауральем» и «Нефтяником». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1 и сравняли счёт в серии 1-1.

ВХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Окончен
1 : 4
Нефтяник
Альметьевск
1:0 Закиров (Тютнев) – 02:15 (5x5)     1:1 Кателевский – 15:09 (4x4)     1:2 Локтев (Хасанов, Сумин) – 24:27 (5x5)     1:3 Воронин (Терехов, Емец) – 30:09 (5x5)     1:4 Бровкин – 55:45 (5x5)    

Дебютный гол в этом плей-офф забил нападающий Дмитрий Кателевский, который был командирован в «Нефтяник» после вылета «Ак Барса» из розыгрыша Кубка Гагарина. Ещё по голу в составе альметьевского клуба забили Александр Локтев, Артём Воронин и Артур Бровкин. Единственный гол в составе «Зауралья» забил Тимур Закиров.

Третий матч серии пройдёт в Альметьевске 16 марта. Напомним, в первом раунде плей-офф «Зауралье» в семи матчах обыграло «Звезду», а «Нефтяник» всухую переиграл «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Сетка плей-офф ВХЛ
Материалы по теме
Чемпион регулярки уже отправлен в отпуск. Итоги первого раунда плей-офф ВХЛ
Чемпион регулярки уже отправлен в отпуск. Итоги первого раунда плей-офф ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android