«Нефтяник» уверенно обыграл «Зауралье» во втором матче и сравнял счёт в серии

В Кургане на стадионе имени Николая Парышева прошёл второй матч серии 1/4 финала плей-офф ВХЛ между «Зауральем» и «Нефтяником». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1 и сравняли счёт в серии 1-1.

Дебютный гол в этом плей-офф забил нападающий Дмитрий Кателевский, который был командирован в «Нефтяник» после вылета «Ак Барса» из розыгрыша Кубка Гагарина. Ещё по голу в составе альметьевского клуба забили Александр Локтев, Артём Воронин и Артур Бровкин. Единственный гол в составе «Зауралья» забил Тимур Закиров.

Третий матч серии пройдёт в Альметьевске 16 марта. Напомним, в первом раунде плей-офф «Зауралье» в семи матчах обыграло «Звезду», а «Нефтяник» всухую переиграл «Динамо» из Санкт-Петербурга.