«Нефтяник» уверенно обыграл «Зауралье» во втором матче и сравнял счёт в серии
Поделиться
В Кургане на стадионе имени Николая Парышева прошёл второй матч серии 1/4 финала плей-офф ВХЛ между «Зауральем» и «Нефтяником». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1 и сравняли счёт в серии 1-1.
ВХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Окончен
1 : 4
Нефтяник
Альметьевск
1:0 Закиров (Тютнев) – 02:15 (5x5) 1:1 Кателевский – 15:09 (4x4) 1:2 Локтев (Хасанов, Сумин) – 24:27 (5x5) 1:3 Воронин (Терехов, Емец) – 30:09 (5x5) 1:4 Бровкин – 55:45 (5x5)
Дебютный гол в этом плей-офф забил нападающий Дмитрий Кателевский, который был командирован в «Нефтяник» после вылета «Ак Барса» из розыгрыша Кубка Гагарина. Ещё по голу в составе альметьевского клуба забили Александр Локтев, Артём Воронин и Артур Бровкин. Единственный гол в составе «Зауралья» забил Тимур Закиров.
Третий матч серии пройдёт в Альметьевске 16 марта. Напомним, в первом раунде плей-офф «Зауралье» в семи матчах обыграло «Звезду», а «Нефтяник» всухую переиграл «Динамо» из Санкт-Петербурга.
Комментарии
- 13 марта 2024
-
19:05
-
18:45
-
18:20
-
18:00
-
17:35
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:47
-
15:30
-
15:25
-
15:07
-
14:50
-
14:37
-
14:24
-
14:14
-
14:10
-
14:04
-
13:51
-
13:33
-
13:20
-
13:11
-
12:55
-
12:42
-
12:30
-
12:25
-
12:15
-
12:07
-
12:05
-
12:00
-
11:50
-
11:40
-
11:27
-
11:18
-
11:07