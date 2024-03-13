Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 13 марта, турнирная сетка Кубка Харламова и Петрова

13 марта в рамках четвертьфинала Кубка Петрова – 2024 состоялось две встречи.

В Кургане на стадионе имени Николая Парышева прошёл второй матч серии 1/4 финала плей-офф ВХЛ между «Зауральем» и «Нефтяником». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1 и сравняли счёт в серии 1-1.

В Ханты-Мансийске на стадионе «Арена-Югра» прошёл второй матч серий плей-офф 1/4 финала ВХЛ между «Югрой» и «Химиком». Матч завершился волевой победой хозяев во втором овертайме со счётом 3:2 ОТ. Счёт в серии 2-0 в пользу «Югры».

В МХЛ состоялось три матча, по итогам которых во второй раунд плей-офф прошёл «Локо». Ярославский клуб в четырёх матчах обыграл МХК «Атлант». Череповецкий «Алмаз» и МХК «Динамо» Санкт-Петербург перевели свои серии в решающие пятые матчи.