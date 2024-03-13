Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 13 марта, турнирная сетка Кубка Харламова и Петрова
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13 марта в рамках четвертьфинала Кубка Петрова – 2024 состоялось две встречи.
В Кургане на стадионе имени Николая Парышева прошёл второй матч серии 1/4 финала плей-офф ВХЛ между «Зауральем» и «Нефтяником». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1 и сравняли счёт в серии 1-1.
ВХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Окончен
1 : 4
Нефтяник
Альметьевск
1:0 Закиров (Тютнев) – 02:15 (5x5) 1:1 Кателевский – 15:09 (4x4) 1:2 Локтев (Хасанов, Сумин) – 24:27 (5x5) 1:3 Воронин (Терехов, Емец) – 30:09 (5x5) 1:4 Бровкин – 55:45 (5x5)
В Ханты-Мансийске на стадионе «Арена-Югра» прошёл второй матч серий плей-офф 1/4 финала ВХЛ между «Югрой» и «Химиком». Матч завершился волевой победой хозяев во втором овертайме со счётом 3:2 ОТ. Счёт в серии 2-0 в пользу «Югры».
ВХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
3 : 2
ОТ
Химик В
Воскресенск
0:1 Заседа (Усманов) – 07:00 (4x4) 1:1 Черников (Мисников) – 24:05 (5x5) 1:2 Кожевников – 34:46 (5x5) 2:2 Костенко (Швырёв, Авраменко) – 57:18 (5x5) 3:2 Шутов (Рахимуллин, Епишин) – 82:05 (5x5)
В МХЛ состоялось три матча, по итогам которых во второй раунд плей-офф прошёл «Локо». Ярославский клуб в четырёх матчах обыграл МХК «Атлант». Череповецкий «Алмаз» и МХК «Динамо» Санкт-Петербург перевели свои серии в решающие пятые матчи.
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
13 марта 2024, среда. 19:30 МСК
МХК Атлант
Московская область
Окончен
2 : 5
Локо
Ярославль
0:1 Конов (Белоусов, Сурин) – 12:41 (5x5) 0:2 Конов (Лабуткин) – 30:51 (5x4) 1:2 Ковалёв – 32:37 (5x5) 2:2 Арефьев (Белов) – 41:09 (5x4) 2:3 Мальцев – 42:08 (4x4) 2:4 Лутцев (Сурин) – 57:28 (5x5) 2:5 Конов – 59:33 (en)
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
13 марта 2024, среда. 18:30 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Бойков (Давыдов, Гимбатов) – 16:32 (5x5) 2:0 Родионов (Артемьев, Ханин) – 25:42 (5x5) 3:0 Казаковцев (Хузин, Карпов) – 33:46 (5x4) 4:0 Гимбатов (Шагаев) – 34:15 (5x5) 4:1 Демидов (Романов, Граф) – 37:25 (5x3) 4:2 Романов (Поляков) – 37:53 (5x4) 4:3 Романов (Недопёкин, Егоров) – 53:36 (5x5)
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
13 марта 2024, среда. 18:30 МСК
Алмаз
Череповец
Окончен
3 : 2
ОТ
МХК Динамо М
Москва
0:1 Бондарь (Рябкин, Вербицкий) – 17:33 (5x5) 0:2 Иванов (Рябкин, Бондарь) – 21:34 (5x5) 1:2 Шилов (Фомин) – 25:07 (5x4) 2:2 Муханов (Камко, Ильин) – 34:07 (5x4) 3:2 Муханов – 96:57 (5x5)
Комментарии
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