«У нас есть Макмайкл и Лапьер». Овечкин — о грядущем матче против Макдэвида и Драйзайтля

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин шуткой ответил на вопрос о грядущей встрече с лидерами «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем. Матч с «Ойлерз» состоится в ночь на 14 марта.

«У нас есть Коннор Макмайкл и Хендрикс Лапьер (улыбается). Так что всё у нас хорошо. Каждый должен стараться изо всех сил. Мы должны сыграть лучше, чем в прошлой игре.

«Эдмонтон» — одна из лучших команд лиги. Это будет хороший вызов для нас. Мы будем бороться и сделаем всё возможное, чтобы получить два очка», — цитирует Овечкина The Hockey News.

Макмайкл и Лапьер в последнее время стали играть более важную роль в «Кэпиталз» после ухода Евгения Кузнецова и травмы Ника Дауда. Лапьер также исполнял роль центрального нападающего в первом звене с Овечкиным.