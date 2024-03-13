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«У нас есть Макмайкл и Лапьер». Овечкин — о грядущем матче против Макдэвида и Драйзайтля

«У нас есть Макмайкл и Лапьер». Овечкин — о грядущем матче против Макдэвида и Драйзайтля
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин шуткой ответил на вопрос о грядущей встрече с лидерами «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем. Матч с «Ойлерз» состоится в ночь на 14 марта.

«У нас есть Коннор Макмайкл и Хендрикс Лапьер (улыбается). Так что всё у нас хорошо. Каждый должен стараться изо всех сил. Мы должны сыграть лучше, чем в прошлой игре.

«Эдмонтон» — одна из лучших команд лиги. Это будет хороший вызов для нас. Мы будем бороться и сделаем всё возможное, чтобы получить два очка», — цитирует Овечкина The Hockey News.

Макмайкл и Лапьер в последнее время стали играть более важную роль в «Кэпиталз» после ухода Евгения Кузнецова и травмы Ника Дауда. Лапьер также исполнял роль центрального нападающего в первом звене с Овечкиным.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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