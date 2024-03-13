Марк Мессье: на данный момент Мэттьюс является лучшим снайпером в хоккее

Член Зала хоккейной славы Марк Мессье высоко оценил мастрество нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса. Форвард «Мэйпл Лифс» лидирует в гонке снайперов НХЛ в текущем сезоне, забросив 54 шайбы в 63 матчах.

«Что делает Мэттьюса тем снайпером, которым он является? Несомненно, его габариты. Его катание. На мой взгляд, его катание ещё никогда не было так великолепно. Он становится всё опытнее и играет более зрело. Опыт помогает тебе лучше концентрироваться на матчах и сохранять стабильность в игре. Сейчас он играет с потрясающей стабильностью.

На данный момент он, без сомнений, лучший снайпер в хоккее. Он прогрессирует и становится более опытным и зрелым. Он потрясающий хоккеист, невероятный снайпер», – цитирует Мессье пресс-служба лиги.