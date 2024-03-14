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Сент-Луис Блюз — Лос-Анджелес Кингз 3:1, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 12 марта

Гол Алексея Торопченко помог «Сент-Луису» обыграть «Лос-Анджелес»
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Сегодня, 14 марта, «Сент-Луис Блюз» на своей площадке обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Энтерпрайз-центр» завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Торопченко (Ледди, Уокер) – 17:30     2:0 Нейборс (Фолк, Болдюк) – 21:57     3:0 Саад (Парэйко, Хейз) – 50:26     3:1 Кемпе (Даути, Тюркотт) – 53:08    

В составе «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отметились Джейк Нейборс, Брэндон Саад и российский нападающий Алексей Торопченко.

За «Лос-Анджелес» единственным голом отличился Адриан Кемпе.

После 66 матчей «Сент-Луис» занимает девятое место в Западной конференции с 71 очком. «Лос-Анджелес» занимает седьмую строчку, набрав 77 очков в 65 играх.

Следующий матч «Сент-Луис» проведёт с «Миннесота Уайлд», а «Лос-Анджелес» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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