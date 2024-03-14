Гол Алексея Торопченко помог «Сент-Луису» обыграть «Лос-Анджелес»

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Сегодня, 14 марта, «Сент-Луис Блюз» на своей площадке обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Энтерпрайз-центр» завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

В составе «Сент-Луиса» заброшенными шайбами отметились Джейк Нейборс, Брэндон Саад и российский нападающий Алексей Торопченко.

За «Лос-Анджелес» единственным голом отличился Адриан Кемпе.

После 66 матчей «Сент-Луис» занимает девятое место в Западной конференции с 71 очком. «Лос-Анджелес» занимает седьмую строчку, набрав 77 очков в 65 играх.

Следующий матч «Сент-Луис» проведёт с «Миннесота Уайлд», а «Лос-Анджелес» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».

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