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Виннипег Джетс — Нэшвилл Предаторз 2:4, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 13 марта

«Нэшвилл» в гостях обыграл «Виннипег», у Владислава Наместникова передача
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Сегодня, «Нэшвилл Предаторз» обыграл в гостях «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 4:2 (2:0, 0:-0, 2:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Нюквист (Йози, Сарос) – 06:38     0:2 Шервуд (Йози, Смит) – 14:32     0:3 Форсберг (Нюквист, Макдона) – 41:29     0:4 Цукер (Сиссонс) – 41:51     1:4 Иафалло (Диллон, Наместников) – 53:12     2:4 Эпплтон (Миллер, Сэмберг) – 59:49 (pp)    

В составе «Нэшвилла» заброшенными шайбами отметились Густав Нюквист, Кифер Шервуд, Филип Форсберг и Джейсон Цукер.

За «Винипег» голами отличились Алекс Иафалло и Мэйсон Эпплтон. Российский нападающий Владислав Наместников отметился голевой передачей.

После 67 матчей «Нэшвилл» занимает шестое место в Западной конференции с 80 очками. «Виннипег» расположился на третьей строчке, набрав 87 очков в 65 играх.

Следующий матч «Нэшвилл» проведёт с «Сиэтл Кракен», а «Виннипег» сыграет с «Анахайм Дакс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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