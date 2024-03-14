«Нэшвилл» в гостях обыграл «Виннипег», у Владислава Наместникова передача

Сегодня, «Нэшвилл Предаторз» обыграл в гостях «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 4:2 (2:0, 0:-0, 2:2).
В составе «Нэшвилла» заброшенными шайбами отметились Густав Нюквист, Кифер Шервуд, Филип Форсберг и Джейсон Цукер.
За «Винипег» голами отличились Алекс Иафалло и Мэйсон Эпплтон. Российский нападающий Владислав Наместников отметился голевой передачей.
После 67 матчей «Нэшвилл» занимает шестое место в Западной конференции с 80 очками. «Виннипег» расположился на третьей строчке, набрав 87 очков в 65 играх.
Следующий матч «Нэшвилл» проведёт с «Сиэтл Кракен», а «Виннипег» сыграет с «Анахайм Дакс».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
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