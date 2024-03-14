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Александр Овечкин вышел на чистое 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Александр Овечкин вышел на чистое 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Александр Овечкин
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В эти минуты в Эдмонтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После завершения первого периода хозяева впереди — 3:2.

В этой встрече результативной передачей отметился российский нападающий столичной команды Александр Овечкин. 38-летний россиянин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Коннором Макмайкла, благодаря чему вышел на чистое 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
7 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Драйзайтль – 04:36 (pp)     2:0 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль) – 06:58 (pp)     2:1 Мирошниченко – 08:30     2:2 Макмайкл (Овечкин, Пасиоретти) – 10:55 (pp)     3:2 Хайман (Макдэвид, Кулак) – 11:24     4:2 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 34:13     5:2 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 39:08 (pp)     6:2 Фёгеле (Маклауд, Драйзайтль) – 50:41     7:2 Браун (Кейн, Хенрик) – 51:00    

Проводящий 1408-й матч в лиге россиянин сегодня набрал 1534-е очко за карьеру в НХЛ и превзошёл показатель Марка Рекки (1533 очка в 1652 матчах). Следующая планка — занимающий 13-е место Джо Торнтон (1539 очков в 1714 матчах).

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