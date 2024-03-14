Александр Овечкин вышел на чистое 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

В эти минуты в Эдмонтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После завершения первого периода хозяева впереди — 3:2.

В этой встрече результативной передачей отметился российский нападающий столичной команды Александр Овечкин. 38-летний россиянин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Коннором Макмайкла, благодаря чему вышел на чистое 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Проводящий 1408-й матч в лиге россиянин сегодня набрал 1534-е очко за карьеру в НХЛ и превзошёл показатель Марка Рекки (1533 очка в 1652 матчах). Следующая планка — занимающий 13-е место Джо Торнтон (1539 очков в 1714 матчах).