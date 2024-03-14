Овечкин сократил отставание от Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

В эти минуты в Эдмонтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». После завершения первого периода хозяева впереди — 3:2.
В этой встрече результативной передачей отметился российский нападающий столичной команды Александр Овечкин. 38-летний россиянин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Коннором Макмайкла, благодаря чему сократил отставание от Сергея Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ.
Сегодня Овечкин отметился 694-й голевой передачей за карьеру в НХЛ. По этому показателю он продолжает занимать 64-е место в истории лиги. Его ближайшая цель – Фёдоров (696), от результата которого Александра теперь отделяет всего две голевые передачи.
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