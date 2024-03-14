Илья Михеев прервал 34-матчевую безголевую серию, сумев забить в матче с «Колорадо»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Колорадо Эвеланш». После завершения первого периода хозяева впереди — 2:0.

Хозяева открыли счёт спустя 24 секунды после стартового вбрасывания, когда отличился американский нападающий Джей Ти Миллер. А уже ещё через 130 секунд Миллер выступил в роли ассистента, сумев помочь забить российскому форварду Илье Михееву.

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В активе 29-летнего россиянина стало 27 (11+16) очков в 63 играх в нынешнем сезоне. В прошлый раз он забивал в прошлом календарном году – 17 декабря. Сегодня Михеев забил первый гол в 2024 году, прервав 34-матчевую безголевую серию в НХЛ.