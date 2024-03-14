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Илья Михеев прервал 34-матчевую безголевую серию, сумев забить в матче с «Колорадо»

Илья Михеев прервал 34-матчевую безголевую серию, сумев забить в матче с «Колорадо»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Колорадо Эвеланш». После завершения первого периода хозяева впереди — 2:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2024, четверг. 05:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3-й период
3 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Миллер (Коул, Бёзер) – 00:24     2:0 Михеев (Миллер, Задоров) – 02:44     3:0 Задоров (Гарланд, Десмит) – 24:23     3:1 Рантанен (Тэйвз, Миттельштадт) – 39:57     3:2 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 43:19 (pp)    

Хозяева открыли счёт спустя 24 секунды после стартового вбрасывания, когда отличился американский нападающий Джей Ти Миллер. А уже ещё через 130 секунд Миллер выступил в роли ассистента, сумев помочь забить российскому форварду Илье Михееву.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В активе 29-летнего россиянина стало 27 (11+16) очков в 63 играх в нынешнем сезоне. В прошлый раз он забивал в прошлом календарном году – 17 декабря. Сегодня Михеев забил первый гол в 2024 году, прервав 34-матчевую безголевую серию в НХЛ.

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