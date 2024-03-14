Макдэвид – четвёртый игрок за последние 30 лет с 80+ передачами в двух подряд сезонах НХЛ

В эти минуты в Эдмонтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе второго периода хозяева впереди — 3:2.

К этой минуте капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид уже успел набрать три очка, забросив шайбу и сделав две результативные передачи. На счету 27-летнего канадца стало 106 (25+81) очков в 62 играх в нынешнем сезоне НХЛ.

Первая результативная передача в матче помогла Коннору достичь отметки в 80 ассистов в текущей регулярке. Таким образом он стал четвёртым игроком за последние 30 лет, достигшим отметки 80 передач в двух сезонах подряд (впервые – в прошлом сезоне, 89 в 82 матчах).

До него также преуспели Адам Оутс (97 и 80, сезоны-1992/1994), Даг Гилмор (95 и 84, сезоны-1992/1994) и Джо Торнтон (96 и 92, сезоны-2005/2007).