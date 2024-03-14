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Защитник «Ванкувера» Никита Задоров оформил хет-трик Горди Хоу в матче с «Колорадо»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Колорадо Эвеланш». В ходе второго периода хозяева впереди — 3:0.

В этом матче российский хоккеист Никита Задоров сделал хет-трик Горди Хоу. Защитник «Ванкувера» отметился голом, результативной передачей и дракой.

В первом периоде 28-летний россиянин начал атаку, в результате которой Илья Михеев прервал 34-матчевую безголевую серию.

Во втором периоде Задоров забросил четвёртю шайбу в сезоне, сумев точным броском переиграть голкипера «Колорадо» Александра Георгиева.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео гола можно на официальном сайте НХЛ.

Спустя 37 секунд после заброшенной шайбы Задоров подрался с защитником «лавин» Джошем Мэнсоном, завершив оформление хет-трика Хоу.

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